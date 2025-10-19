ロナウドが芝を噛む！サッリ監督の戦術指示にイラついた秘話をユヴェントス元同僚が明かす

今年で40歳になったポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド。

所属するサウジアラビアのアル・ナスルで得点を量産しており、このほどキャリア通算得点数を949に伸ばした。

そのロナウドは2018年から2021年までイタリアの名門ユヴェントスでプレーしたが、当時の同僚であるジャンルカ・フラボッタが、『Corriere della Sera』でこんな話をしていた。

「（ロナウドは）毎日の模範だった。ある行動が特に印象に残っている。

マウリツィオ・サッリ監督が戦術練習でセットプレーでの動き方を示した。

彼は少し不満げだった。別格だったし、指示なんて必要なかったからね。彼はボールがどこに来るかを本能的に感じ取っていた。

監督にそれを理解させるために、彼は芝をちぎって、噛んで、匂いを嗅いだ。『俺はピッチを理解して、ボールがどこに来るかを理解したいんだ』ってね」

監督の戦術指導に不満げだったロナウドは、ピッチの芝を口に含んで異議を唱えることがあったとか。

サッリ監督は、選手としてのプロ経験はなく、銀行員として働きながら、指導者として成り上がった戦術家。

鎌田大地を指導したこともあるサッリ監督は、今夏から再びラツィオを率いている。