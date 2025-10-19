厚生労働省が10月3日、インフルエンザが全国的に流行期に入ったと発表しました。手洗いやマスクの着用、ワクチン接種などの感染予防対策を行うよう、呼び掛けています。ところで、手を洗う際、まず水で手をぬらしてからせっけんやハンドソープを使う人もいれば、手をぬらさずにそのまま使う人もいます。手洗い時はどちらの手順が正しいのでしょうか。正しい手洗いの方法やせっけん、ハンドソープのメリット、デメリットなどに