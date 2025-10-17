「WSで自軍にいて欲しいのは誰？」大谷とローリーが議論60本塁打の捕手より二刀流だ。米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球専門ポッドキャスト「トーキン・ベースボール」は「ワールドシリーズで自分のチームにいてほしいのは誰？」と議論でドジャースの大谷翔平投手とマリナーズのカル・ローリー捕手をあげて議論した。ローリーは今季159試合に出場。捕手としてかつスイッチヒッターとして史上最多の60本塁打をマーク