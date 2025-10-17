1点ビハインドの8回1死一、二塁でDeNA伊勢のフォークをとらえた■阪神 5ー3 DeNA（16日・甲子園）阪神の佐藤輝明内野手は16日、本拠地で行われたDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦に「4番・三塁」で出場し、1点ビハインドの8回に値千金の同点適時打を放った。今季の成長を象徴するような1打。チームは延長10回に森下翔太外野手がサヨナラ2ランを放ち、5-3で勝って3勝0敗とし日本シリーズ進出へ王手を