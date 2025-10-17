地区シリーズ第1＆2戦以来のセーブ【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦で9回から救援登板。1回無安打無失点でセーブを挙げた。LA記者によると、史上初の快挙を成し遂げたという。第1戦では、2/3回を投げて1安打2四球で1失点とまさかの乱調だったが、見事に復活を遂げた。先頭のボ