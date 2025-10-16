国会での総理大臣指名選挙をめぐり、自民党の麻生副総裁が野党の無所属議員でつくる会派「有志・改革の会」に協力を要請していたことがわかりました。関係者によりますと、麻生氏は今週、「有志・改革の会」の幹部と都内で会談し、総理指名選挙での協力を求めたということです。これを受け、「有志・改革の会」は16日、対応について協議したものの、結論は出なかったということです。自民党と日本維新の会は連立政権樹立を見据えた