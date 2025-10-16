サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」をモチーフにした新作リング＆ネックレスが新登場！リラックマたちのフェイスをかたどったモチーフシルエットがおしゃれ可愛い♪☆落ち着いた可愛らしさが大人可愛いリング＆ネックレスをチェック！（写真19点）＞＞＞ジュエリーブランド「THE KISS」より、サンエックスの「リラックマ」シリーズに登場するキャラクターたちをモチーフにしたリングとネックレスが新登場。リラックマ