【リラックマ】新作ジュエリーは「フェイスシルエット」シンプルな大人可愛いを演出
サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」をモチーフにした新作リング＆ネックレスが新登場！ リラックマたちのフェイスをかたどったモチーフシルエットがおしゃれ可愛い♪
☆落ち着いた可愛らしさが大人可愛いリング＆ネックレスをチェック！（写真19点）＞＞＞
ジュエリーブランド「THE KISS」より、サンエックスの「リラックマ」シリーズに登場するキャラクターたちをモチーフにしたリングとネックレスが新登場。
リラックマ、コリラックマ、キイロイトリそれぞれをかたどったデザインが魅力的な新作をご紹介していこう。
まずはリング3種類。
「リラックマ フェイスシルエットリング」「コリラックマ フェイスシルエットリング」「キイロイトリ フェイスシルエットリング」は、それぞれのキャラクターのフェイスシルエットをデザインに落とし込んだシルバーリング。
ふんわり優しい世界観と遊び心をぎゅっと閉じ込めた、大人可愛いデザインに仕上げられており、リラックマはピンクゴールドコーティング、コリラックマはシルバー、キイロイトリはイエローゴールドコーティングが施されている。
リングのサイズは7号〜13号までの奇数号。
そして「リラックマ フェイスシルエットネックレス」「コリラックマ フェイスシルエットネックレス」「キイロイトリ フェイスシルエットネックレス」は、ころんとした各キャラクターのフェイスモチーフに、チェーンの途中にきらりと輝くストーンがアクセントのシンプル可愛いデザイン。
リラックマはピンクゴールドコーティング、コリラックマはシルバー、キイロイトリはイエローゴールドコーティング。
サイズは40cm＋5cmアジャスターとなっており、アジャスターの先端にはリラックマのフェイスモチーフのチャームが♪
リング、ネックレスそれぞれのデザイン対象キャラクターのオリジナルBOXでのお届けとなっており、FanFunMARKET先行受注特典としてアクリルジュエリースタンドが付属する。
一般販売はTHE KISS 直営店一部店舗、THE KISS ONLINE SHOPにて11月下旬頃を予定している。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
