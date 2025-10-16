2025年10月22日（水）より高知蔦屋書店にて、1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」のPOP-UP STOREが開催される。☆レトロイラストやレトロファッションが可愛いリカちゃんのイメージをチェック！（写真20点）＞＞＞1967年の誕生以来、夢や憧れを叶えながら、常に時代ごとの流行を取り入れてきた着せ替え人形「リカちゃん」。今では、小さなお子さまだけでなく、「リカちゃん」とともに時代を歩み成長した大人の方たちにも愛