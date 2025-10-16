大人向けPOP UP『リカちゃん レトロパーティー』レトロ風味の大人かわいいグッズが大集合！
2025年10月22日（水）より高知蔦屋書店にて、1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」のPOP-UP STOREが開催される。
1967年の誕生以来、夢や憧れを叶えながら、常に時代ごとの流行を取り入れてきた着せ替え人形「リカちゃん」。
今では、小さなお子さまだけでなく、「リカちゃん」とともに時代を歩み成長した大人の方たちにも愛される存在となっている。
今回、そんなリカちゃんが初めての大人向けのポップアップショップ『リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー』の開催が決定！
1967年に発売された初代リカちゃんの復刻版である「レトロリカ」をモチーフとしたグッズが多数お取り揃えされる。
ポップアップショップでは、初代リカちゃんのパッケージBOXを模したフォトスポットが登場するほか、ご自宅のリカちゃんと一緒にご来店くださったお客様のためにポップアップストアをミニチュア化した、お人形専用のフォトスポットもご用意。
リカちゃんと一緒に記念撮影ができるイベントも予定されている。
グッズとしては、レトロ風味のイラストで表現したリカちゃんがデザインされたTシャツや、お洒落ポップなカラフルデザインのTシャツがラインナップ。
そのほか、リカちゃんのシルエットがスタイリッシュに配置されたハンドタオル、レトロテイストが可愛いランチクロスやポーチ、メモ帳やポストカードなども登場。
4代目リカちゃんを使用したアクリルスタンドやアクリルキーホルダー、レターセットやイラストデザインのリカちゃんが楽しめるスタンプなどもご用意されている。
会期中に「リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー」商品を税込み5000円お買い上げごとに オリジナルカード（5種）がランダムで1枚プレゼントされる購入特典もお見逃しなく。
開催期間は2025年10月22日（水）から11月10日（月）まで、開催場所は高知県の高知蔦屋書店。
たっぷりリカちゃんを楽しめるポップアップショップ、ぜひ足を運んでみてね。
（C）TOMY
