国内最大級の最新デジタル技術の展示会「CEATEC」が開幕しました。日立製作所が開発した「センサーグローブ」は、作業する人の手の動きや力加減、手元の小さな音などをデータ化して記憶します。製造の現場では熟練の技を持った人たちの技術の継承が課題となっていますが、このデータを活用すれば短期間で熟練工の技を習得できるということです。一方、JVCケンウッドのAIイヤホンは、「責任者」や「コラ！」など、客や取引先が不当