¥Æ¥¹¥é¤¬¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Î¿··¿SUV¤È¥»¥À¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹âµéÁõÈ÷¤Ïºï¤é¤ì¡¢Í¥¶øÀÇÀ©¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤¿¤á²Á³Ê¤â³ä°Â´¶¤Ë·ç¤±¤ë¡£EVÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°ì¼ê¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢´üÂÔ¤È¸½¼Â¤È¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£