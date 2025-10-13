大谷はリーグ優勝決定シリーズ第3戦以降の先発にドジャース・大谷翔平投手の次回登板は16日（日本時間17日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦以降となった。デーブ・ロバーツ監督が12日（同13日）の会見で明らかにした。ロバーツ監督は当初、大谷を第1戦、第2戦で先発させる意向を示していたが、ブレイク・スネル、山本由伸両投手がそれぞれ先発することに。大谷は13日（同14日）から敵地で行われる第1戦、第2戦は