大谷はリーグ優勝決定シリーズ第3戦以降の先発に

ドジャース・大谷翔平投手の次回登板は16日（日本時間17日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦以降となった。デーブ・ロバーツ監督が12日（同13日）の会見で明らかにした。

ロバーツ監督は当初、大谷を第1戦、第2戦で先発させる意向を示していたが、ブレイク・スネル、山本由伸両投手がそれぞれ先発することに。大谷は13日（同14日）から敵地で行われる第1戦、第2戦は打者に専念することになった。フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なし。打撃不振が原因なのかと記者に問われたロバーツ監督は全否定した。

「（打撃の影響は）全くない。このシリーズでは1試合だけ登板するが、それは投手陣の登板間隔や全体のバランスを考えた結果だ。登板順が打撃不振に関係しているわけではない」

ロバーツ監督は第3戦以降の先発投手を公表しなかったが、本拠地に移す16日（同17日）の第3戦と17日（同18日）の第4戦は大谷かタイラー・グラスノーが務めることに。18日（同19日）の第5戦でスネルを中4日で投入すれば、20日（同21日）の第6戦では山本が中5日で投げることができる。

これまでポストシーズンでの大谷の登板は、翌日に試合がない日を選んでいた。「7回戦制で4人の先発投手がいて、そのうち2人が2回登板できることを考えた。全体のバランスを重視した。つまり登板日を休養日に合わせることよりも、シリーズ全体を通した先発ローテーションを構築したかったのが理由だ」。2年連続のワールドシリーズ切符は、好調な先発投手全員でつかんでいく。（小谷真弥 / Masaya Kotani）