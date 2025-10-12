日ハムは勝てばCSファイナル進出が決定日本ハムは12日、「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファーストステージ第2戦でオリックスと戦う。第1戦では郡司裕也捕手、万波中正外野手が2安打1打点の活躍。投げては先発・伊藤大海投手が7回無失点の力投後、田中正義投手、齋藤友貴哉投手の見事な完封リレーで先勝していた。注目の第2戦、千葉・鎌ケ谷市にあるファーム本拠地・鎌ケ谷スタジアムでは、前日に引き続き「2025