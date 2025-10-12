日ハムは勝てばCSファイナル進出が決定

日本ハムは12日、「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファーストステージ第2戦でオリックスと戦う。第1戦では郡司裕也捕手、万波中正外野手が2安打1打点の活躍。投げては先発・伊藤大海投手が7回無失点の力投後、田中正義投手、齋藤友貴哉投手の見事な完封リレーで先勝していた。

注目の第2戦、千葉・鎌ケ谷市にあるファーム本拠地・鎌ケ谷スタジアムでは、前日に引き続き「2025 パーソル CS パ」パブリックビューイングが開催され、試合開始前からすでに多くのファンが来場し、特別な熱気が球場全体に広がっている。

日本ハムファン歴20年、千葉県在住の50代女性は「本当は今日エスコンフィールドに行く予定が行けなくなり、家から行ける距離のところで大型ビジョンを見ながら応援ができるなら、と思い鎌スタに来ました。全員で打って、走って、守って、怪我なく終えて、とにかく今日決めて福岡に行ってほしいです！」と期待を寄せた。

「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」第2戦は、北山亘基投手と宮城大弥投手の投げあいでエスコンフィールドにて午後2時からプレーボール。“鎌スタ”からも大きなエールを送り歓喜を待つ。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）