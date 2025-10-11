セバスチャン・ルコルニュ氏＝8日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス大統領府は10日、マクロン大統領がルコルニュ氏を再び首相に任命したと発表した。野党などからの強い批判を受けて辞任してから、わずか4日後の再任で、政局の混乱は一層深まりそうだ。ルコルニュ氏は喫緊の課題である2026年の予算案の取りまとめに向け組閣作業を急ぐ。ルコルニュ氏はX（旧ツイッター）で「マクロン氏から委ねられた任務を受け入