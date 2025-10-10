キッチンペーパーの意外な活用法について、エアコンクリーニングやハウスクリーニングなどの生活関連サービスに特化したインターネット商店街である「くらしのマーケット」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。公式アカウントでは「水気を拭き取ったり、余分な油を吸い取ったり…普段の台所仕事で欠かせない便利アイテムのキッチンペーパー」「実は工夫次第でさらにいろいろな使い方ができることを知っていました