Âæ½ê»Å»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Î¡ÈÊØÍø¤Ê³èÍÑË¡¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î°Õ³°¤Ê³èÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾¦Å¹³¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤é¤·¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¾Ê¬¤ÊÌý¤òµÛ¤¤¼è¤Ã¤¿¤ê¡ÄÉáÃÊ¤ÎÂæ½ê»Å»ö¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¡Ö¼Â¤Ï¹©É×¼¡Âè¤Ç¤µ¤é¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¡Ú3¤Ä¡Û¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î°Õ³°¤Ê³èÍÑË¡¡Û
¡Ê1¡Ë¥Í¥®¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ËÎäÅà¤¹¤ë
¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Í¥®¤òÎäÅà¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤äÂÞ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤¿¤Þ¤ÞÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê2¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¡£
¡Ê3¡Ë¥Ð¥¿¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë»È¤¦
ÊñÃú¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò´¬¤¤¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬ÊñÃú¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢Àö¤¤Êª¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£