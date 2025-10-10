（小玉アナウンサー）「ここからはお天気の豆知識を伝えてもらう「マメテンのコーナー」気象予報士の佐々木さんです。 （佐々木気象予報士）「台風23号はこの後北西に進んだ後、進路を変えて日本の南を東寄りに進む見込みです」「太平洋高気圧の張り出し具合によって、台風がどこを通るかかが変わってきます」「そのため進路にブレがあり、まだ予報円が大きい状況です」「ということできょうのテーマ