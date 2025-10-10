２６年の連立関係が決裂危機にある自民党公明党党首会談が１０日午後に行われた。自民党が新総裁に高市早苗氏を選出したことに、公明党が「大きな不安や懸念」を伝達。高市氏の歴史認識などは公明側が一定理解を示したが、企業献金の扱いなど自民が丸飲みできない「政治とカネ」の問題で紛糾している。昼の情報番組は自公党首会談を伝えた。ＴＢＳ系「ゴゴスマ」は番組中に「速報公明“離脱”の見方強まる」、日本テレ