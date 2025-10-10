厚生労働省は、今月5日までの1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「1.56人」と発表しました。厚生労働省によりますと、今月5日までの1週間で、全国およそ3000の医療機関から報告があったインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「1.56人」でした。厚生労働省が先週発表した感染者数は、流行開始の目安となる「1人」を超える1医療機関あたり「1.04人」で、この数字からおよそ1.5倍に増えています。