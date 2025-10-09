新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月６日（木）から９日（日）の４日間にかけて愛知県・岐阜県で開催される、世界最高峰のモータースポーツ『FIA世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャパン2025』を無料生中継する。このたび、大会中継を盛り上げる「ABEMAラリージャパン応援隊長」に、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が決定した。世界ラリー選手権（以下：WRC）は、FIA（国際自動車連盟）が統