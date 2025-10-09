¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï£³Æü¡¢ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ØSHIBUYA ANIME BASE¡Ê#¥·¥Ö¥¢¥Ë¡Ë¡Ù#62¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦ÏÂÀôÉ÷²Ö¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¤Î¥¢¥Ë¥áÍúÎò½ñ¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¡¦ÏÂÀô¤Î¥¢¥Ë¥áÊ×Îò¤òÍúÎò½ñ·Á¼°¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£ÏÂÀô¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢¡Ø¥«¡¼¥É¥­¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡Ù¤ä¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤ò¡È½÷»ù¤é¤·¤¯Íú½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¡¢ÃÏ¸µ