Cocomi「パパママが超有名人で困ったこと」を告白 正直な思いを吐露

2025年10月10日 9時0分

CocomiがInstagramのストーリーズ機能で、フォロワーからの質問に回答した パパママが超有名人で困ったことはあるかとの質問には、正直な思いを吐露 「事故画撮られることです」「どうせなら可愛く盛って下さい」と述べた