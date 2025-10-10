「クマ被害」をめぐる報道が連日のようにテレビを賑わせている。元関西テレビ記者で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「クマに関する報道は興味本位・面白半分なものが多く、あまりにも雑である。クマが『究極の他人事』になっているのではないか」という――。写真＝iStock.com／Thomas Faull※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Thomas Faull■北海道では「クマ駆除」で200件以上の苦情北海道福島町で7月12日未明、新聞配