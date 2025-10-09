「ホロライブ」所属のVTuber・轟はじめさんが、9日までにエックスを更新。所属事務所を間違えて紹介するAIに困惑し、ファンからも「にわかなのバレちゃった…」などの声が上がった。【写真】ファンが「移籍か」と爆笑したAIの轟はじめさん紹介文音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS」のメンバーであるはじめさんは、「にじさんじ」所属・周央サンゴさんが歌う「にぎにぎにじたうん！」に合わせて踊る動画を自身のチャンネ