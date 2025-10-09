ノエビア すっきり快眠」ノエビアは、植物由来成分を配合し睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上をサポートする機能性表示食品「ノエビア すっきり快眠」（84g、2.8g×30袋）を11月5日に発売する。睡眠の質の向上に役立つことが報告されているラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンを配合。また、冷えによって低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手足）の皮膚表面温度の