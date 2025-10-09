茨城県警本部茨城県警は9日、ベトナム人同士の赤ちゃんに日本国籍を不正取得させたとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、名古屋市中川区、自称飲食店店長井花竜二容疑者（45）を逮捕した。実母ら2人も8月に逮捕。井花容疑者はブローカーの可能性がある。2人は、栃木県栃木市樋ノ口町、ベトナム国籍の実母で無職グエン・ティ・ハン容疑者（28）＝同罪で起訴、名古屋市天白区、会社員川合信佐容疑者（46）＝同罪