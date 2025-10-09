ボストン・ダイナミクスはトヨタ・リサーチ・インスティテュート(TRI)と共同研究している動画を、2025年10月8日に公開した。「グリッパー」の機能にフォーカスしたもので、ヒューマノイドの実用化において、最も重要な能力のひとつだ。ボストン・ダイナミクスは、電動版「Atlas」の開発とともに、従来の「歩行や移動」「ダンスなどのパフォーマンス」中心の開発から、人間のハンドやグリッパー（手や指）の機能に該当する「マニピ