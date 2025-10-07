『プレデター』シリーズ最新作『プレデター：バッドランド』より、新たな予告編映像とポスターが届けられた。 シリーズ初、プレデターを主人公として描く新章。舞台は、生存不可能と謳われる最悪の地バッドランド。この地に追放されたのは、掟を破った若きプレデター、デクだ。誇り高き戦闘一族から追放され、バッドランドに辿り着いた若き戦士・デク。次々と敵に襲われる彼の前に現れ