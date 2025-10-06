ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「ぶっ殺してやろうかと」人事担当者が衝撃発言…ヤバい会社の実態 YouTube 社会人 livedoor ECHOES 「ぶっ殺してやろうかと」人事担当者が衝撃発言…ヤバい会社の実態 2025年10月6日 13時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと YouTube動画で、2026年卒業予定の学生らが体験した内定式が紹介された ある視聴者からは、人事担当者の発言に「震えました」という報告も 自社サイトへの悪口を巡り「ぶっ殺してやろうかと思った」と言っていたそう 記事を読む おすすめ記事 有吉弘行 島田紳助さんの名前挙げ出演者に苦言「なめられてる」「ありえませんからね」オールスター後夜祭 2025年10月5日 18時28分 東急田園都市線・梶が谷駅付近で渋谷行き列車が回送列車と衝突 渋谷〜鷺沼間の上下線、大井町線・溝の口〜二子玉川間で始発から運転見合わせ 復旧めど立たず 2025年10月6日 6時6分 「うつ病の人」は「どんな色を好む」傾向がある？緩和する色も解説！【医師監修】 2025年10月4日 11時0分 草間リチャード敬太容疑者が裏切った“恩人”横山裕 退所を引き留めた過去も…ファンが心配寄せる胸の内 2025年10月5日 18時5分 松岡昌宏 「つい先日も3人で会いました」TOKIO解散後の率直な思い「名前を背負うのはつらいなと」 2025年10月5日 22時9分