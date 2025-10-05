船内に「巨大商業施設」が…。ANA（全日空）が2025年、新規就航したことで話題となった北欧・スウェーデンの「ストックホルム」。ここから客船に乗り、バルト海に挟まれたスウェーデン、フィンランド、そして「バルト三国」を構成する国のひとつであるエストニアを船でクルーズしながら周遊するツアーが人気を博しているそうです。どのようなものなのか、実際に巡ってみました。【写真】すげえ…！これが「北欧で最も豪華な定期