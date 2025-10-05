県内の2025年8月の有効求人倍率は1.18倍と、7月と同じ水準だったことが徳島労働局のまとめでわかりました。徳島労働局によりますと県内の2025年8月の有効求人数は1万4969人と2024年8月と比べて1.5％増えました。これに対し2025年8月の有効求職者数は1万3099人と2024年の8月と比べ1・7％減りました。この結果、仕事を求める人1人に対する働き口の数、有効求人倍率は1・18倍となり、7月と同じ水準となりました。このうち新規求人数は