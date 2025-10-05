きれいめな靴は足に負担がかかりがち……。そんな悩みに寄り添ってくれそうなのが【グローバルワーク】のらくっションシリーズ。上品見えするデザインなのに、歩きやすさを考えた工夫がされているので楽に履けそう。今回はそのなかから、オフィスにも休日にも使えて、大人世代の足元にも馴染むきれいめシューズをピックアップしてご紹介します。 雨の日も頼れるシンプルパンプス 【グローバ