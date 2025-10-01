株式会社千葉銀行は、地域活性化に向けた新たな取リ組みとして、情報発信サイト「ひまわりランプ」を８月27日より公開中。「ひまわりランプ」は、お金やビジネス、暮らしに関するお役立ち情報などを発信する千葉銀行のオウンドメディアで、読者の悩みや疑問に寄り添って解決に導き、心を明るく照らすことをコンセプトとした情報サイトとなっている。これまで千葉銀行が運営していたオウンドメディア「千葉の住まいコンシェルジュ」