千葉銀行、お金の悩みや疑問に寄り添うサイトをオープン
株式会社千葉銀行は、地域活性化に向けた新たな取リ組みとして、情報発信サイト「ひまわりランプ」を８月27日より公開中。
「ひまわりランプ」は、お金やビジネス、暮らしに関するお役立ち情報などを発信する千葉銀行のオウンドメディアで、読者の悩みや疑問に寄り添って解決に導き、心を明るく照らすことをコンセプトとした情報サイトとなっている。
これまで千葉銀行が運営していたオウンドメディア「千葉の住まいコンシェルジュ」「ちばぎんマネーガイド」「ちばぎんブログ」の３つを統合し、このたび、新サイト「ひまわりランプ」としてリニューアル。「お金」、「ビジネス」、「暮らし」、「ちばぎん」の４つにカテゴリが分けられている。
■カテゴリ詳細
１.お金
「お金」カテゴリでは、預金や保険、投資、NISAなど、お金にまつわる役立つ情報をやさしくわかりやすくお届け。お金の基礎を学びたい方や、日々のお金の疑問をスッキリ解消したい方にぴったりのページとなっている。
２.ビジネス
「ビジネス」カテゴリは、法人商品・サービスに関する情報発信のほか、利用している企業のインタビュー記事など、さまざまな切り口で展開。
３.暮らし
「暮らし」カテゴリでは、住宅ローンの選び方や住まい選びのポイントなどライフスタイルに関する情報を紹介。他にも専門家監修の記事や千葉県内の街の特徴や魅力、災害マップなど幅広い情報を発信している。
４.ちばぎん
「ちばぎん」カテゴリでは、ちばぎんグループが「銀行」という枠から飛び出し、千葉県の地域活性化のために取り組んでいる施策について紹介。生成AIやクラウドファンディングの活用、地方創生など、新たな取組みに挑戦し続けるちばぎんグループの様子を届けるページとなっている。
よりパワーアップした充実の内容で、読者の悩みに寄り添った情報を発信していくサイト「ひまわりランプ」をぜひチェックしてみよう。
