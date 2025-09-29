超大型台風18号（ラガサ）の襲来を受け、広州の複数の区が仕事、授業、市場、屋外活動、交通機関の一時停止を発表する中、広州タワーの制振制御システムは24日、最も重要な局面を迎えた。同日に撮影された映像を見ると、制振ダンパーが作動しているのが見られ、その装置のおかげで、高さ600メートルの広州タワーは台風の襲来を受けても安定を保っていた。制振ダンパーの正式名称は「動吸振器」で、科学普及遊覧ホールになっている