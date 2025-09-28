º®»¨¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¡á27Æü¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤ÎÌ´½§ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï28Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬27Æü»þÅÀ¤Ç2200Ëü¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°¦ÃÎËüÇî¤Î2205Ëü¿Í¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡£²ñ´ü½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ÆÏ¢Æü20Ëü¿ÍÄ¶¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î13Æü¤ÎÊÄËë¤Þ¤Ç¤Ë2500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÀª¤¤¤À¡£º£·î14¡Á20Æü¤Ï¡¢1½µ´ÖÅö¤¿¤ê¡ÊÆüÍË¤«¤éÅÚÍË¤Þ¤Ç¤Î½¸·×¡Ë¤Î³ÎÄêÃÍ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë152Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£²ñ¾ìÆâ