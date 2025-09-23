『タイムボカン』の50周年を記念して、シリーズ初となる「フレーム切手」などのオリジナルグッズが、郵便局のネットショップで発売される。＞＞＞フレーム切手の各セットをチェック（写真4点）『タイムボカン』は、1975年10月から1976年12月まで全61話放送。タイムトラベルの実験中に消息を断った木江田博士。助手の丹平と孫娘の淳子は時間を超えて捜索するが、手掛かりの宝石ダイナモンドを狙い悪玉マージョ一味が追って来る。人