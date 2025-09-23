【タイムボカンシリーズ】50周年記念！ 懐かしのキャラクター満載のグッズ登場！
『タイムボカン』の50周年を記念して、シリーズ初となる「フレーム切手」などのオリジナルグッズが、郵便局のネットショップで発売される。
＞＞＞フレーム切手の各セットをチェック（写真4点）
『タイムボカン』は、1975年10月から1976年12月まで全61話放送。タイムトラベルの実験中に消息を断った木江田博士。助手の丹平と孫娘の淳子は時間を超えて捜索するが、手掛かりの宝石ダイナモンドを狙い悪玉マージョ一味が追って来る。人気シリーズ『タイムボカンシリーズ』の第一作となるSFギャグ作品だ。
そんな『タイムボカン』から『ヤッターマン』『ゼンダマン』『タイムパトロール隊オタスケマン』『ヤットデタマン』『逆転イッパツマン』『イタダキマン』まで、昭和の全シリーズが登場するフレーム切手が、ポストカードや額装されたピンズとのセットで登場する。
切手やポストカードに使用されている絵柄には、ヤッターワンやドロンボー一味など主人公たちに負けない人気のキャラクターも見られる。
ピンズには作品ロゴも入り、50周年にピッタリなアイテムとなっている。
ぜひこの機会にお手元で懐かしさを感じてほしい。
