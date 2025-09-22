「スーパー戦隊シリーズ」50周年を記念して、『秘密戦隊ゴレンジャー』、『海賊戦隊ゴーカイジャー』など、スーパー戦隊シリーズをイメージした香水が発売。1975年4月5日の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートした「スーパー戦隊シリーズ」は、2025年の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50年目を迎えました。先月には、「スーパー戦隊シリーズ」を「昭和」「平成」「令和」の3つの時代と共に振り返る展覧会も開催されました