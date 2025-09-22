ゴレンジャー、サンバルカンなど11種「スーパー戦隊シリーズ」をイメージした香水が発売！

「スーパー戦隊シリーズ」50周年を記念して、『秘密戦隊ゴレンジャー』、『海賊戦隊ゴーカイジャー』など、スーパー戦隊シリーズをイメージした香水が発売。

1975年4月5日の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートした「スーパー戦隊シリーズ」は、2025年の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50年目を迎えました。

先月には、「スーパー戦隊シリーズ」を「昭和」「平成」「令和」の3つの時代と共に振り返る展覧会も開催されましたが、そんなスーパー戦隊シリーズをイメージした香水が登場。

ラインナップを見ていきましょう。

秘密戦隊ゴレンジャー オードパルファム

「5人揃って！ゴレンジャー！」

ゴレンジャーをイメージした香水は、５人の力を一つに合わせて怪人たちに立ち向かう仲間の絆が融合した、スーパー戦隊シリーズの原点の香りです。

トップノートは、ゴレンジャーの出動シーンのような鮮烈でインパクトのあるスパイシーな香りが広がります。ミドルノートは、５人の個性が重なり合う、調和の取れたフローラルノートが合わさります。ラストノートは、戦いの余韻、仲間との絆をウッディノートとスモーキーノートが溶け合いながら穏やかで心地よい香りが持続します。

太陽戦隊サンバルカン オードパルファム

「輝け！ 太陽戦隊！ サンバルカン！！」

サンバルカンをイメージした香水は、野生とメカが融合した３人のサンバルカンをひとつにした熱い太陽のような情熱、自然の強さ、精密なテクノロジーを感じます。

トップノートは、３人の変身シーンのようにパワーが一気に立ち上がるシトラスノートが広がります。ミドルノートは、野生と科学が融合したかのような、ジンジャーやローズが重なり合い、研ぎ澄まされた香りへ変化します。ラストノートは暖かく、誇り高いムスキーノートが香りを締めくくります。

超電子バイオマン オードパルファム

「ワン！」「ツー！」「スリー！」「フォー！」「ファイブ！」「超電子バイオマン！」

バイオマンをイメージした香水は、バイオ粒子によって選ばれた戦士たちの強さと純粋さ、科学と自然が詰まった香りです。

オリエンタルでシャープな香り立ちのトップノートは、バイオマンの変身の瞬間を思わせます。心地よいフローラルノートが溶け合うミドルノートは、科学の力と自然の恵みが共存している、バイオ粒子が宿る”戦士たちの心”を感じます。

ラストノートは５人の仲間との絆、静かな決意を感じるかのようなムスキーノートが持続します。

超力戦隊オーレンジャー オードパルファム

「超力変身！」

超文明のパワーを身につけた戦士「オーレンジャー」をイメージした香水です。

グレープフルーツが中心のシトラスの煌めきが、スパークリングのように降り注ぐジューシーで力強い香りは、超力を武器にバラノイアに立ち向かう５人の戦士をイメージしています。ミドルノートは、花々の香りが甘さをひとまとめにしながら変化し、ラストノートは柔らかいサンダルウッドとホワイトムスクが溶け合い軽やかで心地よい甘さが持続します。

忍風戦隊ハリケンジャー オードパルファム

「人も知らず、世も知らず、影となりて悪を討つ！ 忍風戦隊ハリケンジャー！」

ハリケンジャーをイメージした香水は、静と動、風と影、彼らの鋭さと優しさ、情熱の香りです。

トップノートはクールなジンジャーとカルダモンが香り立ち、忍びの冷静さと知略、そして戦場での集中力を感じます。

ウッディノートが忍びのごとく現れるミドルノートは、風のごとくしなやかで、仲間を信じて背中を預けられるハリケジャーの絆が思い浮かびます。ラストノートはムスクが静かに香りの余韻を残しながら、風のごとく軽やかに持続します。

爆竜戦隊アバレンジャー オードパルファム

「荒ぶるダイノガッツ‼︎ 爆竜戦隊アバレンジャー!!」

アバレンジャーをイメージした香水は、彼らの本能、情熱、疾走感を、力強さと爽快感で表現した香りです。

爽快なミントとラベンダーのトップノートは、アバレッドの直感的な行動力と情熱を、吹き抜ける風のようにイメージしています。ジャスミンやオークモスが自然に溶け合うミドルノートは、本能だけではなく心でぶつかるアバレンジャーの熱い心を感じます。ムスクとアンバーが、力強く余韻を残しながら、アバレンジャーの存在感がしっかりと刻まれるようです。

百獣戦隊ガオレンジャー オードパルファム

「命ある所、正義の雄叫びあり！百獣戦隊ガオレンジャー！」

ガオレンジャーをイメージした香水は、力強さいフゼアノートがベースの「大自然の守護者」の香りです。

トップノートの、シトラス＆グリーンノートは大地を駆ける疾風のような爽快さを感じます。ハーバルノートが合わさるミドルノートは、ガオレンジャーの自然と調和する知性と優しさ、人々を守る心の強さを感じます。ラストノートは、ウッディノートがパワーアニマルの導きのような余韻を残しながら持続します。

魔法戦隊マジレンジャー オードパルファム

「あふれる勇気を魔法に変える！ 魔法戦隊マジレンジャー！」

マジレンジャーをイメージした香水は、魔法をかけられたかのような幻想的な香りです。

トップノートの幻想的で煌びやかなトップノートは、マジレッドの情熱と冒険心、魔法家族の絆を感じます。ミドルノートのオーキッドやフリージアの華やかなフローラルノートが、兄弟たちそれぞれの個性が重なったような優美な雰囲気を構成します。サンダルウッドやアンバーが温かみを与えるラストノートは、マジマザーの優しさ、ウルザードファイヤーの力強さ、そして魔法家族が運命に立ち向かう強さを感じます。

炎神戦隊ゴーオンジャー オードパルファム

「正義のロードを突き進む！炎神戦隊！ゴーオンジャー！」

ゴーオンジャーをイメージした香水は、シトラスノートが駆け抜ける、エンジン全開フレグランスです。

香りの主軸になるトップノートの爽快なシトラスノートは、明るく前向きで、リーダーとして突き進むゴーオンレッドをイメージしています。ミドルノートのみずみずしいグリーンノートが仲間と力を合わせて走るエネルギーと躍動感を生み出します。ラストスパートはエンジン熱の余韻が残っているような、温かみのある香りが持続します。

ゴーオンジャーのように前向きに走り出したくなる瞬間にピッタリな香水です。

海賊戦隊ゴーカイジャー オードパルファム

「海賊戦隊ゴーカイジャー！派手に行くぜ！」

ゴーカイジャーをイメージした香水は、全てのスーパー戦隊の力をその身にまとうような、カリスマと冒険心を秘めた香りです。

鋭くも洗練された出航の合図を思わせる力強いアロマティックノートの香り立ちは、冷静さと自信を秘めたキャプテン・マーベラスの強い意志と統率力を象徴しています。フローラルノートが香りに柔らかさを与えるミドルノートは、個性豊かな仲間達の絆を感じます。ラストノートは全てのスーパー戦隊の力を受け継ぐレジェンド達の余韻を感じるかのようなウッディノートが静かに持続します。

大いなる力を身に纏う気持ちで、大事な日に背中を押してくれる勝負香水に！！

烈車戦隊トッキュウジャー オードパルファム

「勝利のイマジネーション！烈車戦隊トッキュウジャー！」

トッキュウジャーをイメージした香水は、彼らが守り続けたイマジネーションの力を感じます。

ローズとイランイランの濃厚なフローラルノートのオープニングは、トッキュウジャーの夢と冒険の始まりを感じます。

ジャスミンやリリーオブザバレーが加わるクラシカルに変化するミドルノートは、それぞれの夢や過去が交差する物語の始まりを予見します。ラストノートのオークモスやサンダルウッドが、希望を載せて走り抜けた烈車のように、深く力強く余韻を残していきます。

スーパー戦隊シリーズの香水は、オンラインから購入可能です。価格は50ml 各5,500円（税込）です。

「スーパー戦隊シリーズ」50周年記念 香水

©東映 ©石森プロ・東映