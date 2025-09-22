10月4日より毎週土曜夕方5:30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送の『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』より緑谷出久役・山下大輝、爆豪勝己役・岡本信彦、死柄木弔役・内山昂輝の3人が、京都国際マンガ・アニメフェア、通称 ”京まふ” のスペシャルステージに登壇した。TVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が10月4日（土）より毎週土曜夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局