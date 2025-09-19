¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥´¥í¥Ô¥«¥É¥ó ¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×(1²ó400±ß)¤ò¡¢2025Ç¯9·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥´¥í¥Ô¥«¥É¥ó ¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×1982Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥´¥í¥Ô¥«¥É¥ó¡Ù¤¬¡¢Ë¥À½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£80Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£²£Ä¹¥È¡¼