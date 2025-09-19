SF作家アイザック・アシモフが作品のなかでまとめた「ロボット3原則」は、人工的な知能を備えた機械は人間に従うべきだと明確に宣言している。いまわたしたちはそこから逸脱しそうなチャットボットを独自のルールで抑え込めるだろうか？