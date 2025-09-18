だんだんと気温も落ち着いてきたこの時季は、クローゼットを見直す絶好のタイミングです。今回は、年間20着でスッキリ暮らす、ゆるミニマリストのやまこさんに、衣替えのときにサッとできる「クローゼット手放しチェックリスト」を教えてもらいました。「服はハンガーラックに収まるだけ」にしてスッキリスッキリしたクローゼットをキープするために「服はハンガーラックに収まるだけ」と決めています。以前は200着近く服を所有し