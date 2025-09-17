ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 宮迫博之 R-1王者芸人にブチギレ→撮影中突如ドロップキックをお見舞… YouTube 宮迫博之 お見送り芸人しんいち エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 宮迫博之 R-1王者芸人にブチギレ→撮影中突如ドロップキックをお見舞い 2025年9月17日 7時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宮迫博之のYouTube動画の人気企画に出演した、お見送り芸人しんいち TV局で使えるお土産を宮迫に渡そうとし、「あ、TV局行かへんやん…」と発言 この「ボケ」で宮迫からドロップキックをお見舞いされ、妙に嬉しそうだった 記事を読む おすすめ記事 THE RAMPAGE × 湘南乃風コラボ曲MV公開！監獄を舞台にしたMVのテーマは“真面目にふざけた爆音の大脱走劇” 2025年9月16日 20時34分 米美人女優がド軍戦始球式 大谷ボブルヘッドデーに登場…へそ出しユニ姿で一投、場内歓声 2025年9月11日 11時50分 【世界陸上】今田美桜、「感動がやまないですね〜！」デュプランティスの棒高跳び夢の世界新に大興奮 2025年9月15日 23時13分 安保瑠輝也『ONE』日本大会に電撃参戦！ マラット・グレゴリアンと対戦決定「野杁正明に受けた屈辱を晴らすために来た」 2025年9月11日 17時41分 「魔法戦隊マジレンジャー」より「マージフォン -MEMORIAL EDITION-」がプレバンにて予約開始 2025年9月16日 17時0分