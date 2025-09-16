ことしの「地価調査」が発表されました。都道府県が7月1日時点の1平方メートルの土地の価格を調べるもので、熊本県では去年と同じ482地点が対象です。注目は、TSMCの進出以降、大きく上昇している菊陽町や周辺の土地の価格です。今回の調査でも上昇はしていたのですが、「地価の伸びは頭打ちの傾向」がみられました。緒方太郎キャスター「TSMCの工場からおよそ4キロ離れた菊陽町の住宅街です。このように新しいマンシ