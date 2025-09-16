Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÎÍ­Ì¾²ÐÆéÅ¹¤ÇÆé¤ËÊüÇ¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯2¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤¬Çå½þ¶â¤ª¤è¤½4500Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾å³¤»Ô¤Ë¤¢¤ëÍ­Ì¾²ÐÆéÅ¹¡Ö³¤ÄìÙý²ÐÆé¡×¤Çº£Ç¯2·î¡¢Åö»þ17ºÐ¤Î¾¯Ç¯2¿Í¤¬Æé¤ËÊüÇ¢¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Â¦¤ÏÅö³º¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÆÃÄê¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï·Ù»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å³¤»Ô¤ÎºÛÈ½½ê¤¬¾¯Ç¯2¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ë·Á¤Ç¿·Ê¹¤Ç¼ÕºáÊ¸